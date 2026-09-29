BİR NEFES BİN ZEHİR - Aile hekimi, oğluna doğum günü hediyesi olarak sigarayı bıraktı
MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Uzman Dr. Rıdvan Çelik, 7 yaşındaki oğluna doğum günü hediyesi olarak sigara bağımlılığından kurtuldu.
Giriş: 29.09.2026 - 11:11 Güncelleme:
MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Uzman Dr. Rıdvan Çelik, 7 yaşındaki oğluna doğum günü hediyesi olarak sigara bağımlılığından kurtuldu.
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