Diyarbakır'da silahla yaralama ve dolandırıcılık suçundan yakalanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelileri olduğu, birinin ayrıca "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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