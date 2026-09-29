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        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, gençlerle bir araya geldi

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:04 Güncelleme:
        MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, gençlerle bir araya geldi

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, gençlerle bir araya geldi.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcoşkun, il yönetim kurulu üyeleriyle merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.

        MHP İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Çiçekçi tarafından organize edilen programda Özcoşkun ve beraberindeki heyet, erbane ekibi tarafından karşılandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcoşkun, "Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur." diyerek, partisinin kentteki teşkilat çalışmalarını artıracağını ve hedeflerinin Diyarbakır'dan milletvekili çıkarmak olduğunu söyledi.

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        Terörsüz Türkiye sürecine değinen ve sürecin sonuçlanması halinde yatırımların artacağını, işsizliğin azalabileceğini dile getiren Özcoşkun, şunları kaydetti:

        "20 yıldan bu yana ilk defa bir gençlik buluşması oluyor. Allah'ın izniyle bundan sonra da her ay bunu tekrar edeceğiz. Ben çok sevdim, çok hoşuma gitti ve çok mutlu oldum. Sizler yarın doktor, öğretmen, mühendis, vali, kaymakam olursunuz. Her zaman için bayrağımız elbetteki başımızın tacıdır. Ülkemizin çıkarlarına ne gerekiyorsa mücadele edeceğiz, çalışacağız."

        Gençlik buluşmalarının ilerleyen süreçte daha geniş katılımla gerçekleştirileceğini belirten Özcoşkun, il başkanlığı görevinde henüz bir ayı doldurmadığını ve teşkilata yoğun ilgi olduğunu anlattı.

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        MHP İl Gençlik Kolları Başkanı Çiçekçi de gençlerle sık sık bir araya geleceklerini belirtti.

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