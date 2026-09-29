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        CHP Sözcüsü Sarı, Diyarbakır'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini ve çok önemsediklerini belirterek, "Sorun çok boyutludur. Bu boyutların hepsinin ele alınması, tartışılması, silahların sustuğu bir zeminde bunları konuşabilmek için tarihsel bir fırsatın önümüzde olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:14 Güncelleme:
        CHP Sözcüsü Sarı, Diyarbakır'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini ve çok önemsediklerini belirterek, "Sorun çok boyutludur. Bu boyutların hepsinin ele alınması, tartışılması, silahların sustuğu bir zeminde bunları konuşabilmek için tarihsel bir fırsatın önümüzde olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sarı, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, CHP'nin parti içindeki ayrışmaların ardından yoluna devam ettiğini söyledi.

        Sarı, şunları kaydetti:

        "CHP, kısa süreliğine içine düştüğü bu türbülans durumundan çıkmaktadır. CHP, geçmişte devlet kuran, ulus inşa eden, 103 yıllık geleneğe sahip bir parti ve kurucu irade olarak önümüzdeki süreçte de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da ihtiyaç duyulan bir partidir. Türkiye'nin bütün kadim sorunları, şu anda yaşadığımız, geçmişten getirilen bütün köklü sorunları açısından çözüm noktasıdır.

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        CHP'nin içinde olmadığı, CHP'nin katkı sunmadığı, çözümün bir parçası olmadığı hiçbir çözüm bu ülkede mümkün değildir. Bence bu, geçmişte yaşadığımız bütün tecrübelerle sabittir. Hepimizin içinde eşit yurttaş olarak yaşadığı Cumhuriyet'in bir parantezi açılacaksa bu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kurucu iradenin bir kere daha sürecin içinde olmasıyla mümkündür. CHP'ye her zamandan daha fazla ihtiyaç vardır."

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Sarı, şöyle devam etti:

        "İlk defa buradaki kadim sorunun çözümü noktasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün güvenlik bürokrasisinin, iktidarıyla, muhalefetiyle, toplumsal konsensüsün çok ağırlıklı biçimde bir araya geldiği bir siyasi konjonktür oluştu. Bu siyasal konjonktürü son derece önemsiyorum, sahipleniyorum. CHP olarak bu süreci sahipleniyoruz. Evet bu süreci destekliyoruz ve çok önemsiyoruz. Sosyal demokrat parti olarak CHP'ye çok büyük görevler düşüyor. Sorun çok boyutludur. Bu boyutların hepsinin ele alınması, tartışılması, silahların sustuğu bir zeminde, savaşın, çatışma ortamının olmadığı bir zeminde bunları konuşabilmek için tarihsel bir fırsatın önümüzde olduğuna inanıyoruz. Bu sorunu çok boyutlu bir şekilde ele almak zorundayız ve bu zemini görüyoruz. Bize yeniden tarihi bir rol düşüyor."

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        Sarı, gelecek dönemde bölgeye daha fazla ziyarette bulunacakları bilgisini vererek, CHP milletvekilleriyle hafta sonunda Abant'ta yaptıkları kampta partinin yol haritasının ele alındığını belirtti.

        Vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlarını merkeze alan bir çalışma yürüteceklerini aktaran Sarı, "Önümüzde bir seçim var. Bu seçimin çok uzak olmayan bir vadede gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2027 yılında bir yerde bu seçim gerçekleşecek ve CHP bugünlerden itibaren hızlı şekilde seçim gündemine uygun, vatandaşın problemlerine uygun siyaset hattını inşa edecek." ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler takımını takip ettiğini anlatan Sarı, "Süper Lig'e çıktıktan sonra çok daha başarılı oldu. Amedspor bir sembol oldu. Önümüzdeki sürecin önemli sembolü oldu. Çok daha iyi top oynuyor. Sportif açıdan çok başarılı. Çok başarılı buluyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Diyarbakır'dan bir Süper Lig şampiyonu çıkar. Biz de maçları izlemeye geliriz." diye konuştu.

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        Sarı, daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki bir otelde kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı düzenlenen "Diyarbakır Ortak Akıl Buluşması" toplantısına katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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