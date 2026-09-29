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        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, atletik koşu ve çift kale maç çalışması yaptı.

        Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

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