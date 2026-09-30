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        Diyarbakır'da çocuklar "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde gönüllerince eğlendi

        Diyarbakır'da düzenlenen "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" etkinliğinde çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çocuklar "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde gönüllerince eğlendi

        Diyarbakır'da düzenlenen "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" etkinliğinde çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, etkinliklere katıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'de Suriyeli ve İhtiyaç Sahibi Türk Çocuklara Yönelik Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" kapsamında Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında açılan 22 atölyede çocuklar, aileleriyle deney, robotik, üç boyutlu tasarım, ebru, kukla tasarımı, dokuma ve kutu oyunları gibi etkinliklerle öğrenme ve üretme fırsatı buldu.

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        Yaklaşık 2 bin okul öncesi öğrencinin katıldığı etkinlikte, oyun oynama kültürünün yaygınlaştırılması, geleneksel oyunların yaşatılması, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve okul-aile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, gazetecilere, her yıl farklı illerde düzenlenen etkinliğin bu yıl Diyarbakır'da gerçekleştirildiğini söyledi.

        Etkinlikte okul öncesi öğrencilerin aileleriyle güzel bir gün geçirdiğini belirten Sadoğlu, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın bu yılki mottosu 'Maarifin Kalbinde Oyun'dur. Bu kapsamda çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı öğretmek, ebeveynleriyle beraber bu oyunları oynamalarını sağlamak, gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Katılım oldukça güzel, öğrenciler ile velilerimiz çok mutlu."

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        Etkinliğe, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Cihan Kıvanç, öğretmenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.

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