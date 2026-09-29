Diyarbakır'da çocuklara vakıf hayrı kapsamında meyve ikram edildi

Diyarbakır'da bir vakfın hayır şartı doğrultusunda çocuklara meyve ikram edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan İsmihan Kaya Sultan Binti Murat Han-ı Salis Vakfı'nın 211 yıllık hayır şartı doğrultusunda, merkez Sur ilçesindeki İskenderpaşa Anaokulu öğrencilerine elma, şeftali, üzüm, muz ve mürdüm eriği ikramında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıflarımız, yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan güçlü bir iyilik ve dayanışma geleneğini temsil ediyor. Bizim görevimiz yalnızca vakıf eserlerini korumak değil, vakfedenlerin ortaya koyduğu hayır iradesini de yaşatmaktır." dedi.