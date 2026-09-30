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        Diyarbakır'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

        Diyarbakır'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Diyarbakır'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

        Diyarbakır'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda il genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildiği, belediyelerin toplama faaliyetlerine ilişkin hedefin ve takvimin ele alındığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin, günlük ortalama toplama sayılarına ulaşarak çalışmalarını 31 Ekim'e kadar tamamlamaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Toplantıda, belediyelerin sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalarını daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmesi için araç ve personel desteğinin artırılması kararlaştırıldı. Çalışmaların sahada daha etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve denetimlerin sıklaştırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakamlıkların, ilgili belediyelerle sürekli iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırılırken, Lice ilçesinde yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Valilik tarafından bir araç tahsis edileceği belirtildi. Toplantıya kaymakamlar, belediye temsilcileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Erdal Seven katıldı."

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