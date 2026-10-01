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        Diyarbakır'da "22. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı

        Diyarbakır'da "22. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", "Nalınlar" oyunuyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "22. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı

        Diyarbakır'da "22. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", "Nalınlar" oyunuyla başladı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival, 22'nci kez tiyatroseverlerle buluştu.

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun hazırladığı "Nalınlar" oyunuyla başlayan festival kapsamında, 1-13 Ekim'de 17 farklı mekanda 24 oyun ve 12 atölye çalışması gerçekleştirilecek.

        Festivalin açılışında, Necati Cumalı'nın kaleme aldığı, Levent Aras'ın yönettiği "Nalınlar" oyunu sanatseverlerden ilgi gördü.

        Devlet Tiyatroları Başrejisörü Esat Tanrıverdi, açılışta yaptığı konuşmada, 1-13 Ekim'de ülkenin farklı bölgelerinden gelen seçkin yapımların Diyarbakır'da seyirciyle buluşacağını söyledi.

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        Bu buluşmanın Diyarbakır'ın kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk katacağına inandığını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin dört bir yanında perdelerimizin yeniden açıldığı, sahnelerimizin sanatla, hayatla ve seyirciyle buluştuğu bu özel günde sezonun ilk adımlarından birini Diyarbakır'da, bu köklü festivalde atmak bizler için son derece kıymetlidir. Yerli oyun yazarlarımızın zenginliğini sahneye taşıyan bu buluşma, kendi hikayelerimizi kendi sanat dilimizle anlatmamıza ve bu birikimi gelecek kuşaklara aktarmamıza katkı sunuyor."

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar da festival kapsamında birbirinden farklı etkinliklerle 17 farklı mekanda sanatseverlerle buluşacaklarını dile getirdi.

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        Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çınar, "Yerli tiyatronun gücünü ve zenginliğini Diyarbakır'da paylaşırken, tiyatroyu sadece sahnelerde değil şehrimizin farklı noktalarında çocuklarımızla, gençlerimizle ve tüm seyircilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Açılışta, Devlet Tiyatroları emekli rejisörlerinden Işıl Kasapoğlu’na "Devlet Tiyatroları Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülü" verildi.

        Festivale, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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