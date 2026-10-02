GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kuvvetli sağanak ve fırtına hasara yol açtı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.

Bismil'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sağanak ve fırtına sonucu Tepe Mahallesi Pınar Sokağı'ndaki İhlas Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılması sonucu cami ve yanındaki 2 katlı evde hasar oluştu.

Mahallede ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri koptu. Yapımı devam eden bir inşaatın 3'üncü katındaki kolonların fırtınanın etkisiyle uçtuğu mahallede, bir fabrikanın da duvarı kısmen yıkıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince minaresi yıkılan cami ve çevresinde hasar tespit çalışması yürütüldü.

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Mahalle Muhtarı Hüseyin Şimşek, AA muhabirine, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına ile bazı evlerde hasar oluştuğunu, bir cami minaresinin yıkıldığını söyledi.

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri gerekli kontrolleri yaptılar. Küçük bir afet oldu mahallemizde. Bir daha yaşanmaması için Rabb'imize dua ediyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile görüştüm, ekipleri gönderip pamuk ve mısır tarlalarının zarar tespitini yapacaklar. Mahalle genelinde tespitler devam ediyor, inşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak."

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Vatandaşlardan Mehmet İnanç ise şiddetli fırtına ve sağanağa maruz kaldıklarını söyledi.

İnanç, "Sabah 06.00 civarında büyük bir gürültüyle uyandık. Minarenin devrilip bizim evin üzerine düştüğünü gördük. Evimiz zarar gördü. Çocuklar da çok korktu. Evde orta düzeyde bir hasar oluştu. Gelip rapor tuttular, hasar tespitinde bulundular." ifadelerini kullandı.