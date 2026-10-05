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        Diyarbakır'da "11. Alimler Buluşması" düzenlenecek

        Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "11. Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "11. Alimler Buluşması" düzenlenecek

        Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "11. Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.

        Merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İttihad-ul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Mehmet Beşir Şimşek, 10-11 Ekim'de kentte düzenlenecek ve 3 oturumla tamamlanacak programda "Davette yöntem ve yeni arayışlar" temasının işleneceğini belirtti.

        Şimşek, Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda düzenlenecek programa, Türkiye'nin yanı sıra, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Filistin'den de katılım sağlanacağını ifade etti.

        2015 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdükleri program dizisinin 11'incisini gerçekleştireceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

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        "Her sene farklı bir tema ile toplumumuzun ihtiyaç duyduğu hususları ve konuları masaya yatırıyoruz. İki gün boyunca alimlerimiz bu konular üzerinde konuşuyorlar. Bunlara yönelik çözüm önerileri sunuyorlar. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz."

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