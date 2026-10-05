Diyarbakır MHP İl Başkanı Özcoşkun'dan Gıda Toptancılar Sitesi'ne ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'ni ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'ni ziyaret etti.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcoşkun, il yönetimiyle gerçekleştirdiği ziyarette Gıda Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can ile bir araya geldi, talepleri dinledi.
Daha sonra esnafı ziyaret eden Özcoşkun, esnafın sorunlarının ve taleplerinin yerinde dinlenmesinin önemine dikkati çekerek, istişarelerin devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.