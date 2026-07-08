Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında RC Strasbourg Alsace forması giyen 20 yaşındaki Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, Amadou Cisse'nin düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Amed Sportif Faaliyetler'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Amadou Cisse'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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