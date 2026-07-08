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        Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Gineli stoper Amadou Cisse'yi transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında RC Strasbourg Alsace forması giyen 20 yaşındaki Amadou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Açıklamada, Amadou Cisse'nin düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Amed Sportif Faaliyetler'e bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Amadou Cisse'ye Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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