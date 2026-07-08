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        Diyarbakır'da yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekibi kurtardı

        Diyarbakır'da arazide çıkan yangından etkilenen kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekibi kurtardı

        Diyarbakır'da arazide çıkan yangından etkilenen kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki bir arazide dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, söndürdüğü yangın alanında bir kaplumbağayı fark ederek kenara aldı.

        Üzerine dökülen suyla serinletilen kaplumbağa, güvenli alanda doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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