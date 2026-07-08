Diyarbakır'da yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekibi kurtardı

Diyarbakır'da arazide çıkan yangından etkilenen kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki bir arazide dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, söndürdüğü yangın alanında bir kaplumbağayı fark ederek kenara aldı. Üzerine dökülen suyla serinletilen kaplumbağa, güvenli alanda doğaya bırakıldı.

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