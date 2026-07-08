Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi anjiyo cihazı hizmete girdi

Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulumu tamamlanan yeni anjiyo cihazı hizmete girdi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni anjiyo cihazı, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli referans merkezlerinden biri olan İnme Merkezi'nin hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, şunları kaydetti:



"Özellikle akut inme hastalarında erken müdahale, hastaların yaşam şansını artırırken kalıcı engellilik riskini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Hizmete aldığımız yeni anjiyo cihazı ile İnme Merkezimizin müdahale kapasitesi daha da güçlenecek. Aynı zamanda kardiyoloji ve girişimsel radyoloji branşlarımızda gerçekleştirilen işlemler daha etkin ve hızlı şekilde yapılabilecek. Sağlık Bakanlığımızın güçlü sağlık altyapısı vizyonu doğrultusunda, vatandaşlarımızın en ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya devam ediyoruz."



