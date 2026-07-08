Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" kapsamında yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 2 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, 228 paket ısıtılmış tütün, 33 güneş gözlüğü, 30 elektronik eşya, 27 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.
Yakalanan 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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