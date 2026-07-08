Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik düzenlenen 119 operasyonda, 41,3 kilogram esrar ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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