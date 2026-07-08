Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik düzenlenen 119 operasyonda, 41,3 kilogram esrar ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Nebahat Çehre tatilde
        Nebahat Çehre tatilde
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 162 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da 41 kilo esrar ele geçirildi, 18 şüpheliye işlem yapıldı
        Diyarbakır'da 41 kilo esrar ele geçirildi, 18 şüpheliye işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarına karışan 69 şüpheliye işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık olaylarına karışan 69 şüpheliye işlem yapıldı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 162 kişi yakaland...
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 162 kişi yakaland...
        Diyarbakır'da yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi
        Diyarbakır'da yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi
        Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü