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        Diyarbakır'da yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölye kullanılmaz hale geldi.

        Öte yandan, yangına müdahale anı bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

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