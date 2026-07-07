Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarına devam eden yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenman programıyla geçirdi.

        Futbolcular, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas organizasyonları, topa sahip olma çalışmaları, duran top varyasyonları ile atletik koşular üzerinde durdu.

        Antrenman, takımlar arasında oynanan çift kale maçla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        MİT Başkanı Kalın'dan NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Marangoz atölyesindeki alevlere müdahale anının görüntüleri ortaya çıktı
        Marangoz atölyesindeki alevlere müdahale anının görüntüleri ortaya çıktı
        Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Marangoz atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi (2)
        Marangoz atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi (2)
        Diyarbakır'da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi