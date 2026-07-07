Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarına devam eden yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenman programıyla geçirdi. Futbolcular, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas organizasyonları, topa sahip olma çalışmaları, duran top varyasyonları ile atletik koşular üzerinde durdu. Antrenman, takımlar arasında oynanan çift kale maçla tamamlandı.

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