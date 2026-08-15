Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK yöneticileri yemekte buluştu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK'nin yöneticileri, maç öncesi düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün organizasyonuyla merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen yemeğe, iki kulübün yöneticileri ve davetliler katıldı.

Yemekte Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal birbirlerine çiçek takdim etti.

- "Herkes yarını bekliyor"

Yemekte konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, geçen sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK'yi bir kez daha tebrik etti.

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Diyarbakır'ın maça büyük bir heyecanla hazırlandığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Şehir çok heyecanlı. Diyarbakır'da futbol çok seviliyor. Gerçekten herkes yarını bekliyor. Uzunca bir süredir şehir olarak bu maça hazırlanıyoruz. Valilik olarak ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızla gerekli planlamaları yaptık, tedbirleri aldık. Şehir olarak maça hazırız. Yarın inşallah Diyarbakır'da çok güzel bir maça hep beraber şahit olacağız. Diyarbakır'dan futbolun gerçek değerleri olan barışa, kardeşliğe, dostluğa ve sevgiye dair hep beraber mesajlar vereceğiz ve şarkılar söyleyeceğiz."

Nahit Eren ise sporun kardeşlik, dostluk ve toplumsal birliktelik açısından önemli bir araç olduğunu belirtti.

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Yıllardır takımlarının farklı kentlerde çiçeklerle karşılandığını anlatan Eren, bunun doğal ve olması gereken bir davranış olduğunu ifade etti.

Sporun zaman zaman provokasyonlara alet edildiğini dile getiren Eren, şöyle konuştu:

"Spor kardeşliktir, dostluktur, toplumsal birlikteliktir. Spor aynı zamanda böyle bir araçtır. Bazen tatlı rekabetler sertliğe dönüştü, bazen bilinçli, bazen farklı provokasyonlara alet edildi. Artık ülkemizin, toplumumuzun bu ve benzeri provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Bu ülkenin artık kaybedecek bir günü bile yok. Buraya gelen herkesi çiçekle karşılayacağız. Çünkü bu normal ve doğal olandır. Anadolu insanı ve halkları bunu hep böyle bildi. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Erzurum'a da gittiğimizde şüphesiz başkanımız da aynı şekilde bizi karşılayacak."

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Yarın oynanacak karşılaşmanın sahada tatlı bir rekabete sahne olacağını belirten Eren, "Süper Lig'in yeni iki ekibine başarılar diliyorum. Süper Lig'in birkez daha tüm ülkeye hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yarın hak edenin kazanmasını ama tabii ki Amedspor'un kazanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Dal da Amed Sportif Faaliyetler ile geçmişte yaşanan rekabetin geride bırakılarak sporun kardeşlik ve dostluk ruhunun öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır ve Erzurum ekipleri arasında geçmiş yıllarda saha içinde yoğun bir rekabet yaşandığını belirten Dal, her iki takımın da Süper Lig'e yükselmesiyle bu rekabetin farklı bir boyuta taşındığını ifade etti.

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Sporun kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

"Üç sonuç var. Kazanmak, kaybetmek ve maçın berabere bitmesi. Ama sonunda iki takım da Süper Lig'e çıktı. Artık Süper Lig'de tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın gözü önündesiniz. Sporun kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Saha içerisinde futbolcular kıyasıya bir rekabet içerisinde olacaklar ama yöneticiler olarak taraftarlarımızı ve camiamızı doğru yönettiğimiz müddetçe amacımıza ulaşacağız."

Dal, iki takım arasındaki rekabetin saha içinde kalması gerektiğini belirterek, "Büyük camiaları yönetiyoruz. Erzurumspor olarak burada misafiriz ama aslında ev sahibiyiz. Anadolu şehriyiz, Anadolu takımıyız. Aynı şekilde Amedspor, Erzurum'a geldiğinde onları en güzel şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.

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Ülkenin önemli bir süreçten geçtiğine işaret eden Dal, spor camialarının da toplumsal birlikteliğe katkı sunması gerektiğini söyledi.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü Serkan Bayhan ile iki kulübün yöneticileri katıldı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.