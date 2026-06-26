Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i kadrosuna kattı
Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i transfer etti.
Giriş: 26.06.2026 - 21:29 Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates’i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Son olarak Belçika ekibi Standard Liège’de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ