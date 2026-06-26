Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i kadrosuna kattı

        Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i kadrosuna kattı

        Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i kadrosuna kattı

        Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates’i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Son olarak Belçika ekibi Standard Liège’de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Kamyon apartmana saplandı!
        Kamyon apartmana saplandı!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Minibüsüyle baraj göletine düştü, yara almadan kurtuldu
        Minibüsüyle baraj göletine düştü, yara almadan kurtuldu
        Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz (3)
        Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz (3)
        Amed Sportif Faaliyetler Ermal Krasniqi transferini açıkladı
        Amed Sportif Faaliyetler Ermal Krasniqi transferini açıkladı
        CHP Grup Başkanı Özel, Diyarbakır'da biçerdöverle buğday biçti
        CHP Grup Başkanı Özel, Diyarbakır'da biçerdöverle buğday biçti
        Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz (2)
        Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz (2)
        Çermik'te öğrencilere karneleri dağıtıldı
        Çermik'te öğrencilere karneleri dağıtıldı