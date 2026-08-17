Amed Sportif Faaliyetler, savunma oyuncusu Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'da forma giyen sağ bek Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna dahil etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'da forma giyen sağ bek Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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