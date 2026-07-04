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        Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

        Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

        İdman, çift kale maçla sona erdi.

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