Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

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