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        Amed Sportif Faaliyetler, yıldız transferi için Dünya Kupası'nın tamamlanmasını bekliyor

        OSMAN BİLGİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, temas halinde oldukları bazı oyuncuların Dünya Kupası'nda mücadele ettiğini belirterek, "Sürecin tamamlanmasının ardından transferler daha net şekillenecek. Bu konuda taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, yıldız transferi için Dünya Kupası'nın tamamlanmasını bekliyor

        OSMAN BİLGİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, temas halinde oldukları bazı oyuncuların Dünya Kupası'nda mücadele ettiğini belirterek, "Sürecin tamamlanmasının ardından transferler daha net şekillenecek. Bu konuda taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz." dedi.

        Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki etaplı kamp programı planladıklarını söyledi.

        Takımın ilk etap kampını Erzurum'da gerçekleştireceğini aktaran Eren, ikinci etap çalışmalarının ise Burdur'da yapılacağını ifade etti.

        Teknik direktörün kamp sürecinde mevcut kadroyu yakından tanıyacağını dile getiren Eren, "Hocamız öncelikle geçen sezondan kadromuzda yer alan ve sözleşmesi devam eden futbolcularımızla çalışma yapacak. Yeni transferlerimiz de kampta olacak. Bu süreçte hocamız hangi futbolcularla yola devam edileceğine ilişkin raporunu hazırlayacak." diye konuştu.




        - "Bir an önce transferleri tamamlamak istiyoruz"

        Transfer döneminin bu sezon tüm kulüpler açısından zorlu geçtiğini ifade eden Eren, şöyle konuştu:

        "Transferlerin yüzde 100 başarılı olması herkesin beklentisi ama biz bu riski en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Ligin başlamasına yaklaşık 45 gün var. Takım uyumunun erken oluşmasının önemini biliyoruz. Bir an önce transferleri tamamlamak istiyoruz ancak yanlış ya da eksik transfer yapmamak için çok dikkatli davranıyoruz."

        Başkan Eren, yabancı oyuncu transferleri konusunda önemli mesafe katettiklerini anlatarak, bazı oyuncularla sözleşme imzaladıklarını, bazı isimlerle ise prensip anlaşmasına vardıklarını aktardı.

        Dünya Kupası'nın transfer sürecini doğrudan etkilediğini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar sözleşme imzaladığımız futbolcular var. Prensipte anlaştığımız ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasını beklediğimiz futbolcularımız da bulunuyor. Temas halinde olduğumuz bazı oyuncular halen ülkeleriyle Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından transferler daha net şekillenecek. Biraz bu konuda taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz. Amedspor'a yakışır, oyun kalitesini artıracak yıldız transferlerimiz de olacaktır."

        Türkiye'de yabancı oyuncu kuralına ilişkin belirsizliğin de piyasayı etkilediğini dile getiren Eren, yerli futbolcu maliyetlerinin beklentilerin üzerine çıktığını belirtti.




        - "Taraftarlarımızın beklentisinin farkındayız"

        Kamuoyunun yakından tanıdığı futbolcularla görüşmeler yaptıklarına değinen Eren, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yıldız futbolcu kaliteli, iyi ve kamuoyunun tanıdığı futbolcudur. Taraftarlarımızın beklentisinin farkındayız. Ancak sadece yıldız olduğu için bir oyuncuyu transfer etmeyeceğiz, hocamızın oyun anlayışına, Amedspor'un oyun kurgusuna ve kulüp kültürüne uygun yıldız futbolcu arayışımız var. Taraftarlarımızı heyecanlandıracak futbolcularla temas halindeyiz."

        Serkan Reçber ile yolların ayrıldığını anımsatan Eren, "Bir kulüp başkanı olarak Amedspor'un profesyonel bir sportif direktöre ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Transfer döneminde çalışmalarımızı yürüten bir ekibimiz var ancak kulübümüzde sportif direktörlük makamını yeniden oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kombine biletlere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Eren, satışa sunulan kombine biletlerin büyük bölümünün kısa sürede tükendiğini kaydetti.




        - "Beklentileri karşılayacak transferlerle kamuoyunun karşısına çıkacağız"

        Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kombine biletlerimizin büyük bölümü kısa sürede satıldı. Bu da taraftarımızın Amedspor'u ne kadar sahiplendiğini gösteriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Transfer konusunda büyük bir beklenti olduğunu biliyoruz. Aceleci olmayacağız. Doğru transferleri yaparak kamp sürecinde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Taraftarlarımız bugüne kadar olduğu gibi Süper Lig'de de Amedspor'a sahip çıkmaya devam etsin. Yakın zamanda beklentileri karşılayacak transferlerle kamuoyunun karşısına çıkacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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