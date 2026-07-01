Amed Sportif Faaliyetler'de Sinan Kurt ile yollar ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler, Sinan Kurt ile yollarını ayırdı.





Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yolların ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Teşekkürler Sinan. Futbolcumuz Sinan Kurt'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





Son iki sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen Sinan Kurt, Amed Sportif Faaliyetler'de toplam 62 maçta görev yaptı, bir gol kaydetti.



