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        Diyarbakır'da buğday hasadı yapan biçerdöver yandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Diyarbakır'da buğday hasadı yapan biçerdöver yandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

        Kırsal Karabaş Mahallesi'nde buğday hasadı yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.


        İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürülen yangında, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

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