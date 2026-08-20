Amed Sportif Faaliyetler'de Nedim Şimşek ve Hasi transferi değerlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ve teknik direktörü Besnik Hasi, transfer süreci, kamp dönemi ve takımın mevcut durumu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Şimşek, lig öncesi Erzurum ve Burdur'da kamp yaptıklarını anımsattı.

Şu ana kadar 17 futbolcu transfer ettiklerini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Transfer süreci gerçekten çok zor. Yeniden bir takım kurduk. Geçen yıldan bir iskeletimiz olmadığı için sıfırdan bir takım kurmak zor. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda futbolcuları kadromuza katmaya çalıştık. Her şey transferlerle bitmiyor. Sahalarımızdan biri şu an tadilatta. Lige hazır hale getirilmesi gerekiyor. Beş yıldızlı otel gibi tesis tadilatı yapıldı."

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Şimşek, tadilatların bitmesiyle takımlarına güzel bir tesis ve sahanın kazandırılacağını kaydetti.

Gazetecilerin "Süper Lig'in 4 büyük kulübünden futbolcu transfer edilmesi için teklif yapıldı mı?" sorusunu Şimşek, şöyle cevapladı:

"Fenerbahçe'den 3-4 futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. Yabancı kontenjanımız da olduğu halde sağ bek vermeye çalıştılar. Şu ana kadar kiralık futbolcu almadık. Aldığımız her futbolcu kendi bünyemizde. Galatasaray'dan aldığımız 2 futbolcuyu da bonservisiyle aldık. Biz, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a futbolcu yetiştirme kulübü değiliz. Mecbur kalırsak alırız. Kalmadığımız sürece almayız. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da transfer talebimiz olmadı."

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- Hasi: "Takımın içerisinde bir inşa söz konusu"

Teknik direktör Hasi de kamp süreçlerinde çok zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Yeni bir takım yaratmaya çalıştıklarını anlatan Hasi, şöyle konuştu:

"Yeni işler yapmaya çalışıyorsunuz. Açıkçası yönetim kurulunun çok iyi işler çıkardığını söyleyebilirim. Çok sıkı çalışıyorlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Oyuncuları takıma getirme anlamında gerçekten çok büyük çaba sarf ettiklerini söyleyebilirim. Bu oyuncular, lig adaptasyonu iyi olması gereken oyuncular. Bu zor bir süreç tabii ki. Profesyonel bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Sadece takımın içerisinde değil, takımın dışında da güzel bir ortam yaratılmaya çalışılıyor."

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Süper Lig'in çok zor olduğunu kaydeden Hasi, çok sıkı çalışarak iyi hazırlanmaları gerektiğini vurguladı.

Takımdan memnun olduğunu dile getiren Hasi, şunları kaydetti:

"Belki belli oyuncu profillerine ihtiyacımız olacak. İyi oyuncular gelsin ki takım daha da gelişsin. Takımın içerisinde bir inşa söz konusu. Düzenlemeler ve yenilikler var. Tesisler ve antrenman sahaları, takım için uygun çalışma ortamı yaratılıyor."

Hasi, takımın ligdeki hedefi, yıldız futbolcu transferi ve taraftara ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Ligdeki hedeflerimize ilişkin şu anda​​​​​​​ net bir cevap veremem. Transfer süreçleri devam ediyor. En önemlisi düzeni sağlamak. Yani ilk yılda yıldız futbolcu istemiyorum. Yıldız değil, savaşçı ve aç oyuncu istiyorum. Sahada performansının yüzde 100'ünü verecek oyuncu istiyorum. Böyle bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Profesyonelliğe ihtiyacımız var. Yani saha içi ve dışındaki her bölgede profesyonelliğe ihtiyacımız var. Bir kadro yaratmaya çalışıyoruz. Belli bir düzen kurduktan ve kadroyu var ettikten sonra hedeflerden bahsedebiliriz. Taraftarı çok seviyorum. Taraftarımız gibi ben de çok duygulu, istekliyim ve tutkuluyum."

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Erzurum FK'ye karşı aldıkları galibiyete de değinen Hasi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Galip gelmemiz çok önemliydi. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Çok da istiyorduk ve kazandık. İyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii ki bunun bir başlangıç olduğunun da farkındayız. Uzun bir periyot olacak, çok uzun sürecek. Bu anlamda hazırlıklı olmak çok önemli. Takım olarak büyümek istiyorsak, iyi bir seviyeye gelmek istiyorsak adım adım gitmek gerekiyor."