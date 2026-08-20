Diyarbakır'da ağaca çarpan otobüsteki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ile plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Fis Ovası mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.