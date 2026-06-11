Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bize hem sosyal medyada hem geleneksel mecralarda yalnızlık, her zaman bir güzellik gibi sunulmaya başlanıyor. Yalnız yaşayan insan sayımız artıyor. Evlilik yaşımız öteleniyor ve geç çocuk sahibi oluyoruz, çocuk sayımız azalıyor. Dolayısıyla ülke olarak da yaşlanıyoruz." dedi.



Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki İç Kale Müze Kompleksi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen "Aile Şenliği"ne katıldı.



Şenlik kapsamında açılan stantları gezen Göktaş, hazırlanan el emeği ürünleri inceledi.



Aileler için verilen yemeğe katılan Göktaş, yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye genelinde aile değerlerini korumak ve güçlendirmek adına pek çok adım attıklarını söyledi.



Bu kapsamda 81 ilde 19 bine yakın faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, evlenmek isteyen gençlere yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.



- "Yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında olduk"



18 ile 29 yaş arasında evlenmek isteyen çiftlere evlilik kredisi sunduklarını anımsatan Göktaş, yuva kurmak isteyen gençlerin ve çocuk sahibi her ailenin yanında olduklarını söyledi.





"İlk çocuğunu yapan ailemize tek seferlik 5 bin liralık bir destek, ikinci çocuğumuzu ve sonraki çocuklar için aile çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar düzenli bir destek mekanizmasını hayata geçirdik." diyen Göktaş, şöyle konuştu:





"Burada bu güzel programda da hem koruyucu ailelerimiz var, kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ay 30 Haziran, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Koruyucu Aile Günü aynı zamanda. Dolayısıyla burada çocuklarımıza yuva sıcaklığı, ev sıcaklığı sunan ve çocuklarımızın gerçek potansiyelini dışarıya yansıtmaya vesile olan bütün koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür etmek istiyorum. Burada aynı zamanda engelli kardeşlerimiz var. Ailelerinin azimlerini, onların yanında olmalarını ve engelleri aşma yollarını hep beraber yürüttüğümüz bütün projelerde kendi potansiyellerini keşfettiklerini görüyoruz."



Ailenin en güçlü değer olduğunu vurgulayan Göktaş, "En zorlu zamanlarımızda kime sığınırız? Ailemize sığınırız. Zor zamanlarda kime telefon ederiz? Annemize, babamıza, kardeşimize. Dolayısıyla biz, güçlü ailelerden güç bulan bir milletiz. Hem Milli Mücadele'de hem Kurtuluş Savaşı'nda hem pandemide hem depremde, en zor dönemlerimizde Türk toplumu her zaman ailesinden güç almıştır." ifadelerini kullandı.



- "Hepimiz bireyselleşiyoruz"



"Biz, aile değerlerini neden önemsiyoruz?" diye soran Göktaş, aileden güç alan toplumların, devletin ve milletin daha dirençli ve güçlü olduğunu vurguladı.





"Şimdi 2026-2035 dönemini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettik. Peki neden bunu ilan etme gereği duyduk?" diyen Bakan Göktaş, şunları dile getirdi:





"Nüfusumuz yaşlanıyor. Biliyorsunuz, aslında bu coğrafyalarda da aile değerleri çok önemli. Büyüklere sahip çıkmak, küçüklere bereket gözüyle bakmak ve ailece yemek yemek, ailece paylaşımda bulunmak çok değerli ancak artık değerlerimiz değişiyor. Elimizde birer telefon, elimizde birer teknoloji. Hepimiz yalnızlaşıyoruz, bireyselleşiyoruz ve aslında bize hem sosyal medyada hem geleneksel mecralarda yalnızlık, her zaman bir güzellik gibi sunulmaya başlanıyor. Yalnız yaşayan insan sayımız artıyor. Evlilik yaşımız öteleniyor ve geç çocuk sahibi oluyoruz, çocuk sayımız azalıyor. Dolayısıyla ülke olarak da yaşlanıyoruz. Nüfusumuz yaşlanıyor. Tüm dünya yaşlanıyor."



Aile değerlerinin korunması amacıyla "Aile ve Nüfus On Yılı"nı ilan ettiklerini anlatan Göktaş, "18 ile 29 yaş arasındaki gençlerimizin, yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında oluyoruz. Devletimiz 250 bin liralık, 18-25 yaş aralığındaki gençlerimize 250 bin liralık bir kredi desteği sunuyor. 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli. Peki diyelim ki bir çocuğu oldu bu çiftimizin, kredisini bir yıl süreyle siliyoruz ve 12 ay daha erteleniyor. İki çocuk sahibi olduklarında ise bu 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde bütün krediyi hibe ediyoruz. Bunu geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı'mız müjdeledi. Bugüne kadar evlendirdiğimiz 80 bin çiftimiz var bu kredi kapsamında. Bir yılda 11 bin 600 bebeğimiz oldu." diye konuştu.



- "Gençlerimiz bu destekten çok mutlu"



26 ile 29 yaş arasındaki gençlere 200 bin lira destek sunduklarını dile getiren Göktaş, "'200-250 bin lirayla kim evlenir?' diye zaman zaman eleştiriler alıyoruz ama gençlerimiz bu destekten çok mutlu. 'Devletimiz, hayatınızın her alanında yanınızda.' mesajını çok net bir şekilde vurgulamış oluyoruz. Hem evlenmek isteyen gençlerimizin yanındayız, onlara evlenmeden önce eğitim veriyoruz hem de çocuk sahibi olduklarında yanlarındayız." ifadelerini kullandı.



Diyarbakır'da 38 bin 702 anneye her ay düzenli destek sağladıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye genelinde bugüne kadar sadece bir yılda 1 milyon 50 bin 401 doğum yapan anneye ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.



- "Diyarbakır'a 828 milyon lira ödeme gerçekleştirdik"



Diyarbakır'da düzenli ödemelerden faydalanan 26 bin 410 annenin bulunduğu bilgisini veren Göktaş, "Bu kapsamda sadece doğum yardımı kapsamında Diyarbakır'a 828 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Türkiye genelinde ise 18 milyar lira, sadece yeni doğan bebeklere verdiğimiz destekler bir sene içerisinde. Biz, tabii 'Aile Yılı'nın hem farkındalığı artırması adına hem de aile arasındaki güçlü adımları daha da güçlendirmek adına böyle adımlar atıyoruz. Bu bilinçlendirmeyi Türkiye geneline yaygınlaştırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Eskiden ne derdik? Büyüklerimiz başımızın tacı, çocuklar evimizin bereketi, aslında hala öyle. Türk milleti, Türk gençleri hala bebeğe, evliliğe, çocuklara inanan bir milletiz. Bizler, bu değerlerimizi, nüfusumuzu, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Bugün bu şenlik bir yandan farkındalık oluşturmak adına bizler için çok kıymetli bir adım. Aynı zamanda Bakanlığımızın hizmetlerinden faydalanan ailelerimizi bir araya getirdik. Bu evin, bu muhabbetin aslında en güzel yüzü çocuklarımız oldu. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ailelerimizin yanında olmaya, çocuklarımızı güçlendirmeye, 'Güçlü aile, güçlü Türkiye' demeye devam edeceğiz. İnşallah yarının Türkiye'sini bu güzel çocuklar kurmaya devam edecek."



- "Aile, insanlık tarihiyle yaşıt, en kadim, hiç şüphesiz en önemli yapıdır"



Vali Murat Zorluoğlu da aile kurumunun tarih boyunca tüm medeniyetlerde farklı biçimlerde varlık gösterdiğini ancak her dönemde toplumsal düzenin merkezinde yer aldığını söyledi.



Ailenin sosyal düzenin sağlanmasında ve değerlerin aktarılmasında önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Zorluoğlu, "Aile, insanlık tarihiyle yaşıt, en kadim, en yaygın ve toplumsal kurumlar içerisinde hiç şüphesiz en önemli yapıdır. Aile kurumu tarih boyunca farklı medeniyetler ve kültürler içerisinde çeşitli biçimlerde varlık göstermiş ancak her dönemde toplumsal yapının vazgeçilmez unsurlarından biri olma özelliğini de muhafaza etmiştir." ifadelerini kullandı.



Anadolu'da ailenin sabır, emek ve sadakat anlamına geldiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Anadolu'da aile, sabırdır, emektir, sadakattir. İyi günde sevinci büyütmek, zor günde yükü paylaşmaktır, anne duasını, baba nasihatini, büyüklerin tecrübesini ve çocukların neşesini aynı sofrada buluşturan en kıymetli bağdır." dedi.



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da ailenin bölgede çok güçlü bir toplumsal değer olduğunu vurguladı.



Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, robotik kodlama sınıfı öğrencilerinin "Foton ve Kanat Gücü" takımıyla geliştirdikleri "Solar-Wind Akıllı Hasat" Projesi'yle DicleFest'te 3 bin 200 proje arasından Türkiye üçüncüsü olan ve 2026 İstanbul Teknofest, Şanlıurfa Teknofest ve DicleFes'te kenti temsil eden öğrenciler Muhammet Taha Öz, Yağmur Tanrıverdi ve Avesta Ağar'a hediyelerini verdi.



Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Alparslan Çevik, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve kurum müdürleri de katıldı.

