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        Diyarbakır'a iki cami ve külliye yapılacak

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki cami ve külliye yapılması amacıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Diyarbakır'a iki cami ve külliye yapılacak

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki cami ve külliye yapılması amacıyla protokol imzalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde İl Müftülüğü ile Özkılıç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı iş birliğinde, ilçenin Barış Mahallesi'nde iki ayrı cami ve külliye inşa edilecek.

        Bu kapsamda Vali Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla Valilikte gerçekleştirilen imza töreninde, "Hacı Alaattin Özkılıç Cami ve Külliyesi" ile "Hacı Hanım Özkılıç Cami ve Külliyesi" projelerinin protokolü imzalandı.


        Protokoller kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli araziler üzerine inşa edilecek Hacı Alaattin Özkılıç Cami ve Külliyesi; cami, Kur'an kursu, aşevi, taziye evi, kütüphane, gençlik merkezi, aile kabristanı ve ek hizmet birimlerinden oluşacak.

        Hacı Hanım Özkılıç Cami ve Külliyesi ise cami, Kur'an kursu ve ek hizmet birimleriyle hizmet verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Diyarbakır'a kazandırılacak eserlerin yalnızca ibadet alanı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatı destekleyecek merkezler olarak da önem taşıdığını belirtti.

        Projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İl Müftülüğüne, Özkılıç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfına ve katkı sunanlara teşekkür eden Zorluoğlu, yatırımların kente hayırlı olmasını diledi.

        İmza törenine İl Müftüsü Celal Büyük, Kayapınar İlçe Müftüsü İhsan Mesut Akbaş, Özkılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, Hacı Alaattin Özkılıç ve İhsan Özkılıç katıldı.

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