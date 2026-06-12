Batman'daki cinayet 5 yıl sonra HTS, PTS ve teknik takip sayesinde çözüldü

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021 yılında Mehmet Şirin Çelik'in öldürülmesine ilişkin 11 şüphelinin gözaltına alındığı cinayet, HTS, PTS ve teknik takip sayesinde aydınlatıldı.



Beşiri ilçesinin Karatepe köyü mevkisinde hayvan otlatan Çelik'in silahla öldürülmesine ilişkin 20 Nisan 2021'de Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemlerine devam ediliyor.





Soruşturma dosyasına göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopside Çelik'in vücudunda birden çok ateşli silah mermi çekirdeği yarası olduğu ve bu nedenle öldüğü tespit edildi.



Yapılan araştırma, saha çalışmaları, tanık beyanları, HTS ve PTS kayıt incelemeleri ile istihbari bilgiler çerçevesinde, olayın aileler arasında 8 yıl önce başlayan ve kan davasına dönüşen husumetten kaynaklandığı belirlendi.



Taraflar arasında barış sağlanması amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulsa da sonuç alınamadı.



Aileler arasında husumet, Van'ın Gevaş ilçesinde 24 Eylül 2019'da Bayram Günbey'in öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralandığı olayla devam etti. Bu saldırı sonrası tutuklanan bazı şüphelilere yargılandıkları davada hapis cezası verildi.



Maktul Çelik hakkında ise HTS ve PTS kayıtları doğrultusunda olay tarihinde farklı ilde bulunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



- Olay öncesinde bazı şüpheliler cep telefonlarını farklı bir kentte bırakmış



Dosya kapsamında elde edilen istihbari bilgiler, HTS kayıtları, PTS verileri, saha araştırmaları ve tanık anlatımları değerlendirildi.



Çelik'in husumetli olduğu aile fertlerinden bazılarının cinayetin planlanmasında ve gerçekleştirilmesi aşamasında yer almış olabilecekleri yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine yapılan incelemede, şüphelilerin olay öncesinde telefonlarını farklı bölgelerde bıraktıkları, sonrasında olay yerine intikal ettikleri ve olay sonrası güzergah değiştirmek suretiyle dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirildi.



- Şüpheliler hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandı



Yapılan HTS incelemelerinde bazı şüphelilerin cep telefonlarının olay tarihi ve saatine yakın zaman dilimlerinde Batman'ın Kozluk ilçesi ve çevresinde sinyal verdikleri tespit edildi.



Olayın faili ya da faillerinin tespit edilebilmesi amacıyla elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Batman 2. Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler hakkında iletişimin dinlenmesi tedbirine karar verildi.



Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Daire Başkanlığının 24 Nisan'da faaliyete geçmesiyle birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; JASAT ekipleri tarafından husumete taraf aileleri tanıyan şahıslarla yüz yüze görüşülerek olayla ilgili saha çalışmaları yapıldı, dinleme faaliyetlerinin kapsamı genişletildi, tanık beyanları alındı.



- Gizli tanık, cinayetten önce cep telefonlarının Şırnak'ta bırakıldığını belirtti



Gizli tanık sıfatıyla ifade veren kişi, şunları söyledi:



"Cep telefonlarını Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan çadırlara bıraktıkları, Siirt'in Eruh ilçesi üzerinden Kurtalan ilçesine, oradan da olayın cereyan ettiği Kıra Dağı bölgesine gittikleri, cinayetin ardından geldikleri araçla Batman şehir merkezine giderek burada bir gece konakladıkları, sonra Kozluk mevkisinde kendilerine ait olan ikinci araç ile Eruh tarafına geçtikleri şeklindeki konuşmaya bizzat şahit oldum."



- Soruşturma kapsamında farklı adreslerde arama yapıldı



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüphelinin ev ve eklentileri ile araçlarında arama yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, yapılan aramalarda 2 tabanca, 890 tabanca mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi.































