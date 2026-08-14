Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu"na Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'tan destek

        Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu"na Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'tan destek

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak amacıyla yola çıkan ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren "Filistin Konvoyu" için Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta destek açıklamaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu"na Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'tan destek

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak amacıyla yola çıkan ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren "Filistin Konvoyu" için Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta destek açıklamaları yapıldı.

        İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Filistin Konvoyu'na destek amacıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Külliyesi'nde cuma namazının ardından bir araya geldi.

        Platform adına açıklama yapan Özgür-Der Diyarbakır Şubesi Başkanı Mehmet Deniz, konvoyun Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıktığını belirterek, sürecin sükunet ve diplomasi içinde sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

        REKLAM

        Konvoyun çözüm için barışçıl ve hukuki yolları kullandığını ifade eden Deniz, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu nezdinde resmi başvurular yapıldığını, katılımcıların ülkelerinin dışişleri makamlarıyla da diplomatik girişimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

        Deniz, şunları söyledi:

        "Bizim talebimiz gerilim değil, çözümdür. Filistin Konvoyu'nun talebi ayrıcalık veya imtiyaz değildir. Talep edilen, sivil ve barışçıl bir girişimin hukuk içinde yoluna devam edebilmesidir. İlgili makamlara çağrımız açıktır. Görüşmeleri sonuçlandırın, bu barışçıl girişimin önünü açın ve Filistin Konvoyu'nun yoluna devam etmesine izin verin."

        REKLAM

        Deniz, Filistin Konvoyu'nun yalnız olmadığını, Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

        - Mardin

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Filistin Konvoyu'na destek amacıyla otogar alanında bulunan Kenan Kösen Camisi önünde bir araya geldi.

        Platform adına açıklama yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kızıltepe Temsilcisi Seyfettin Arı, Gazze'de çocukların ve masum insanların katledilmeye devam edildiğini söyledi.

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak amacıyla yola çıkan konvoyun İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Arı, "Sivil ve barışçıl bir amaçla yola çıkan bu konvoyun engellenmesi, yalnızca konvoyda bulunan insanların seyahat özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelmemekte, aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışma iradesine ve insani yardım girişimlerine yönelik ciddi bir müdahale niteliği taşımaktadır." dedi.

        REKLAM

        Konvoyun güvenli bir şekilde yoluna devam etmesi için gerekli kolaylığın sağlanmasını istediklerini söyleyen Arı, şöyle konuştu:

        "Filistin Konvoyu'nun karşılaştığı engeller karşısında sessiz kalınması, yalnızca konvoyda bulunan insanların mağdur edilmesine değil, Filistin halkıyla dayanışma göstermek isteyen milyonlarca insanın iradesinin görmezden gelinmesine yol açmaktadır. Bu nedenle ilgili devlet makamlarını sorumluluk almaya, gerekli girişimleri derhal yapmaya ve Filistin Konvoyu'nun önündeki engellerin kaldırılması için gereken adımları atmaya çağırıyoruz."

        - Şırnak

        Şırnak Şehri Nuh Platformu üyeleri, Silopi ilçesi Görümlü beldesinde Köprübaşı Camisi önünde cuma namazı sonrası toplandı.

        REKLAM

        Platform üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri araç konvoylarıyla İsrail aleyhine slogan atarak Habur Sınır Kapısı'na geldi.

        Burada platform adına açıklama yapan Nevzat Uysal, geçmişte zulme karşı direnenlerin mirasını taşıyan Irak Devleti'nin bugün Gazze'deki bebeklerin, kadınların ve sivillerin çığlığına sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

        İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın derhal açılması gerektiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

        "Platform olarak, Irak merkezi hükümetine ve yetkililerine çağrıda bulunuyoruz, insani yardım konvoylarının Gazze'ye ulaşması adına kontrolünüz altındaki Halil İbrahim Sınır Kapısı'nı derhal ve koşulsuz olarak açın. Mazlumlara gidecek olan ilaç, gıda ve hayati malzemelerin geçişinde her türlü bürokratik ve lojistik kolaylığı gösterin. Gün, siyasi dengelerin veya küresel aktörlerin hesaplarına göre hareket etme günü değildir. Gün, insanlık onurunu kurtarma günüdür. Mazluma giden ekmeği, suyu ve ilacı durdurmanın hiçbir insani, hukuki ve vicdani gerekçeyle açıklanamayacağını ilan ediyor, Irak yetkililerini bu tarihi hatadan dönmeye davet ediyoruz."

        REKLAM

        Konuşmanın ardından katılımcılar Habur Sınır Kapısı'nda bir süre oturma eylemi yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Haber takibi yapan İHA muhabirini taciz edip kazaya sürüklediler: O anlar a...
        Haber takibi yapan İHA muhabirini taciz edip kazaya sürüklediler: O anlar a...
        Diyarbakır'da kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, testlerde kuduz çıktı
        Diyarbakır'da kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, testlerde kuduz çıktı
        Çermikte 3 mahalleye yeni ilköğretim okulu yapıldı
        Çermikte 3 mahalleye yeni ilköğretim okulu yapıldı
        Mağazada indirim izdihamı
        Mağazada indirim izdihamı
        Diyarbakır'da mağaza açılışında izdiham
        Diyarbakır'da mağaza açılışında izdiham
        Diyarbakır'da menşei belirsiz 3 ton içyağı ele geçirildi
        Diyarbakır'da menşei belirsiz 3 ton içyağı ele geçirildi