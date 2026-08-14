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        Diyarbakır'da menşei belirsiz 3 ton içyağı ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen yaklaşık 3 ton hayvansal ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Diyarbakır'da menşei belirsiz 3 ton içyağı ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen yaklaşık 3 ton hayvansal ürün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gerçekleştirilen denetimde, E.Ö'nün kullandığı araçta arama yapıldı.

        Aramada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen menşei belli olmayan, sağlıksız olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 ton içyağı bulundu.

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        Olayla ilgili "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

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