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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Diyarbakır'da hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan verilen 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. yakalandı.

        R.Y. hakkında 42 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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