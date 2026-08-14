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        Diyarbakır'da minibüsün traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Diyarbakır'da minibüsün traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        I.U. idaresindeki 47 AAP 392 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde N.B. yönetimindeki 21 EB 189 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

        Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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