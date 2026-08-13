Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Merkez Bağlar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üzerinde ve Yenişehir ilçesindeki bir iş yerinde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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