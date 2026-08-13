Çermik'in Sarıbalta Mahallesi'nde kilitli parke taşı çalışması

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta Mahallesi'nde kilitli parke çalışması sürüyor.

Çermik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde yürütülen yol ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında Sarıbalta Mahallesi'nde 19 bin metrekarelik alanda başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, mahallede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Karamehmetoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirterek, kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artıracak hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti.