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        Diyarbakır'da son 2 yılda yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da son 2 yılda yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 13 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Diyarbakır'da son 2 yılda yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da son 2 yılda yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 13 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kentte uluslararası uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda son 2 yılda düzenlenen 6 operasyonda şüphe üzerine yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.

        Tomografi tetkikleri sonucu şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 3 kilo 387 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 859 gram afyon sakızı ve 325 gram eroin bulunduğu tespit edildi.

        Uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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