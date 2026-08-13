Diyarbakır'da son 2 yılda yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da son 2 yılda yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 13 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'da son 2 yılda yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 13 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kentte uluslararası uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda son 2 yılda düzenlenen 6 operasyonda şüphe üzerine yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.
Tomografi tetkikleri sonucu şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 3 kilo 387 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 859 gram afyon sakızı ve 325 gram eroin bulunduğu tespit edildi.
Uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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