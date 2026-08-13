Diyarbakır'da son 2 yılda yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 zanlı tutuklandı

Tomografi tetkikleri sonucu şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 3 kilo 387 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 859 gram afyon sakızı ve 325 gram eroin bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kentte uluslararası uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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