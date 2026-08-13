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        Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde yardımcı antrenör Stef Wils yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

        Yeşil-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

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