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        CEO Platformu heyeti Diyarbakır'da iş dünyasıyla buluştu

        Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) çatısı altında bir araya gelen 25 iş insanı, Diyarbakır'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:22 Güncelleme:
        CEO Platformu heyeti Diyarbakır'da iş dünyasıyla buluştu

        Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) çatısı altında bir araya gelen 25 iş insanı, Diyarbakır'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (DTSO) yapılan açıklamaya göre, DTSO organizasyonuyla Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kentin ekonomik yapısı, coğrafi işaretli ürünleri ve olası iş birliği fırsatları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, odanın yapısı, yürüttüğü çalışmalar ve kentin ekonomik potansiyeline ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Diyarbakır'ın üretim, tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarında önemli fırsatlar barındırdığını belirten Kaya, son yıllarda kentin ekonomik kapasitesini arttığını söyledi.

        Kaya, Diyarbakır'ın zengin kültürel mirası ve gastronomi değerlerinin ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

        Kentin yöresel ürünlerinin markalaşması ve ulusal ile uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Kaya, Diyarbakır'ın bugüne kadar 59 coğrafi işaret tescili aldığını ve bu sayının artırılması için çalışmaların sürdüğünü, coğrafi işaretli ürünlerin yerel üreticilere katma değer sağladığını, bu ürünlerin aynı zamanda kentin tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

        Kaya, Diyarbakır'ın genç nüfusu, stratejik konumu ve gelişen üretim altyapısıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, kentte yatırım, üretim ve istihdamı artıracak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.


        Diyarbakır iş dünyasının son yıllarda bölgesel ve ulusal ölçekte daha güçlü bir konuma geldiğini kaydeden Kaya, farklı kentlerden gelen iş insanlarıyla kurulacak ilişkilerin yeni yatırım ve ticaret imkanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

        CEO Platformu Başkanı Haldun Pak ise platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi, platform olarak Türkiye'nin farklı illerini ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldiklerini ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Toplantıya Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mesut Azizoğlu, Başkan Yardımcısı Burç Baysal, DTSO İş Kadınları Meclis Başkanı Filiz Ekingen ve TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Eyyubi katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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