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        Sur Kaymakamı Akbulut çocuklarla futbol maçı yaptı

        Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, okul ziyaretinde bulunarak öğrencilerle futbol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:29 Güncelleme:
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        Sur Kaymakamı Akbulut çocuklarla futbol maçı yaptı

        Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, okul ziyaretinde bulunarak öğrencilerle futbol oynadı.


        Kaymakam Akbulut, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez ve İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin ile merkez Sur ilçesindeki Tevfik Fikret Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette öğrencilerin daveti üzerine okul bahçesinde futbol oynayan Akbulut, Ernez ve Çetin, maç sonrası çocuklarla bir süre sohbet etti.

        Akbulut, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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