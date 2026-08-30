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        Çermik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Çermik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törene, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılmasının ardından Kaymakam Karataş, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

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