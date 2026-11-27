Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler, uygulamalı ana sınıfında bulunan atölyelerde birçok şeyi öğreniyor.

İlçedeki uygulamalı ana sınıfında bulunan eğitim atölyeleri görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sera, hayvan barınağı gibi uygulama atölyelerinin olduğu ana sınıfında çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor. Ana sınıfı öğretmeni Mesut Doğan, eğitim atölyelerinde çocuklara eğitimin yanında hayatı tanıma, beceri ve yeteneklerini geliştirme fırsatı da sunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, Bintaş Ortaokulunu ziyaret ederek uygulamalı eğitimin en güzel örneklerinden olan ana sınıfını gezerek yerinde inceledi. Baran, Doğan'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.