Çermik'te öğrencilere eğitim desteği sağlanıyor
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrencilere eğitim desteği sunuluyor.
Giriş: 27.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrencilere eğitim desteği sunuluyor.
Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen çalışma kapsamında ailelerin eğitim giderlerine katkı sağlanması ve öğrencilerin eğitim hayatlarının desteklenmesi amacıyla 4 bin 561 öğrenciye eğitim yardımı yapılmaya başlandı.
Yardımdan yararlanmak isteyen ailelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabileceği belirtildi.
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