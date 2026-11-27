Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen çalışma kapsamında ailelerin eğitim giderlerine katkı sağlanması ve öğrencilerin eğitim hayatlarının desteklenmesi amacıyla 4 bin 561 öğrenciye eğitim yardımı yapılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.