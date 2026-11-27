– Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan Asım Demirbaş, yaptığı ahşap yakma, resim, kara kalem, ahşap oyma, minyatür, ahşap hediyelik eşya ürünleri ile dikkat çekiyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde doğan Asım Demirbaş, küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duydu. 66 yaşındaki Demirbaş, amatör olarak başladığı sanat yolculuğuna, kendini geliştirerek uzmanlaştı. Demirbaş, ahşap yakma, resim, kara kalem, ahşap oyma, minyatür, ahşap hediyelik eşya yapma, cam gravür gibi güzel sanat dalları ile ilgilendi. Demirbaş, yaklaşık 16 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesine yerleşti. Demirbaş, burada kendini daha çok sanatına adadı. Uzun yıllar Çermik Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak kurslar açan Demirbaş, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Ahşap yakma, resim sanatlarıyla ilgilenen Demirbaş, Diyarbakır ve Çermik'in tarihi mekanlarının maketlerini de yaptı. Demirbaş, Çermik'te açtığı sanat atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.

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16 yıldır Çermik'te yaşadığını belirten Demirbaş, ‘Kendime ait atölyede el sanatlarının çeşitli dallarını yapıyorum. Ahşap yakma, ahşap oyma, ahşap maket, cam gravür ve hediyelik eşya türünden eşyalar yapıyorum. Tekirdağ Müzesine Tekirdağ Namık Kemal evini yaptım. Tamamen el sanatları olarak aslına uygun bir ürün. Birçok ilin müzesine ve resmi kurumlara da eserler yaptım. O şehrin güzelliklerini, sanat yoluyla yaşatmaya çalışıyorum. Çermik'in ve Ulu Caminin minyatürünü yaptım'' dedi.