Amed Sportif Faaliyetler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çalışmalarına salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Yeşil-kırmızılı ekip, koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Diyarbakır temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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