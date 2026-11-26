Diyarbakır’da yöresel ev yemekleri yapan işletme, ürün yelpazesine eklediği yeni menünün tanıtımını komşuluk ve paylaşma kültürünü ön plana çıkararak gerçekleştirdi. Önce çalışanlarına, ardından komşularına ve müşterilerine ücretsiz ikramda bulunan işletme, unutulmaya yüz tutan gelenekleri yaşattı.

Diyarbakır’da yöresel yemekleriyle hizmet veren Sedef Ev Yemekleri, ürün yelpazesine yaprak et döneri de ekledi. Yeni ürününün tanıtımını farklı bir yöntemle gerçekleştiren işletme, ticari tanıtımın ötesine geçerek komşuluk ve paylaşma geleneğine dikkat çekti. Eski bir geleneği yaşatmak isteyen işletme, hazırladığı yaprak et döneri ilk olarak çalışanlarına ikram etti. Ardından çevredeki komşularına dağıtan işletme sahibi, daha sonra gelen müşterilerini de ikramlarıyla karşıladı. Komşularla paylaşmayı ve dayanışmayı esas alan bu uygulama, Diyarbakır’da komşuluk kültürünün ve ikram geleneğinin hala yaşatıldığını bir kez daha ortaya koydu. İşletme, yeni ürününü tanıtırken aynı zamanda kentin köklü paylaşma kültürüne de örnek bir davranışla dikkat çekti.

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''Komşuda pişer bize de düşer mantığı ile yola çıktık''

İşletme sahibi Ömer Tinte, "Bir evde yemek yapılırsa kokusu ilk kime gider? Ev halkına gider, ardından komşulara gider. Biz de Diyarbakır’ımızın eşsiz lezzetlerini sunduğumuz Sedef Lokantasında yeni bir ürün çıkardık. Peki, kokusu ilk kime gider? Evdekilere gider, yani bizim personel arkadaşlarımıza. Ondan sonra komşulara gider. 'Komşular pişer, bize de düşer' misali çıktığımız bu yolda, dedik ki biz ilk başta bu döneri personellerimize ikram edelim. Daha sonra üst komşuya, yan komşuya, karşı komşuya gönderelim ki bereketlensin. Bu, Diyarbakır’ımızın en önemli kültürlerinden biridir bence. Allah ne verdiyse, hangi evde bir yemek çıktıysa mutlaka bir tabak komşuya giderdi. Biz bunu hala sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam ediyoruz. Hatta ben şöyle bir şey istiyorum. Bugün buradan sizin aracılığınızla, keşke bugün Komşuluk Hakları Günü olsa. Ayda bir de olsa, iki ayda bir de olsa evde çıkan bir yemeği yan komşuya da ikram edelim. Gönül komşuluğu olsun. Biz bunu bugün yapacağız. Yarın nasip olursa dükkanımıza gelen müşterilere de bir tabak ikram edeceğiz. Bir sonraki gün ise satışa çıkaracağız" dedi.

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Normal şartlarda benzeri işletmelerde ürünlerin hemen servis edildiğini fakat kendilerinin öncelikle beğenmesi gerektiğini daha sonra eğer beğenilirse satışına başlanacağını aktaran Tinte, "Evet efendim, normal şartlarda bizim sektörde faaliyet gösteren bir işletme yeni bir ürün çıkardığında hemen satışa başlar. Ancak bizim öyle bir niyetimiz yok. Biz dedik ki önce biz yiyelim. Ocağımız yeni, ocağı deneyelim. Ustamız yeni, ustamız biraz alışsın. Buradaki arkadaşlarımız da ürünün tadına varsınlar ki müşteriye rahatlıkla sunabilsinler, ürünü tanıyarak müşterilere anlatabilsinler. Evet, sadece et döner, yaprak döner diyebilsinler diye. Allah yerini dolduruyor, Allah’ın izniyle'' diye konuştu.