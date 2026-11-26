"Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı kapsamında düzenlenecek kongrede 16 uzman farklı konu başlıklarında konuşma yapacak. 2 gün sürecek kongrede yapay zeka, dijital görüntüleme teknolojileri, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, dental ultrasonografi, radyomiks, dijital gülüş tasarımı, ortognatik cerrahi, dijital protetik tedaviler, şeffaf plak uygulamaları, çocuk diş hekimliğinde teknolojik yenilikler ve güncel endodontik yaklaşımlar konulu sunumlar yapılacak."

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kalp Hastanesi Mehdi Eker Konferans Salonunda 28-29 Kasım'da düzenlenecek kongreye yurt içinden ve yurt dışından 19 üniversiteden katılım olmasının beklendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

Diyarbakır, "Uluslararası Diş Hekimliği Dijital Dönüşüm, Güncel Tedaviler ve Teknolojik Yaklaşımlar Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

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