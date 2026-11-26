Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin baca kısmından yoğun duman yükseldiği yönünde gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucunda, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.